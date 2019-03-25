Мэр Копейска уходит в отставку

Мэр Копейска Челябинской области Владимир Можин 25 марта заявил на аппартном совещании, что уходит в отставку. Его отставку примут 27 марта, на сессии городского собрания.
«Это мое личное решение. В среду, 27 марта, мой последний день работы, — цитирует Можина пресс-служба мэрии Копейска. — Моей задачей было стабилизировать ситуацию в Копейске, примирить администрацию и собрание депутатов, сделать работу всех служб и ведомств более слаженной. Сегодня мы видим, что в городе нет конфликтов, в коллективе рабочие отношения».
Владимир Можин возглавил мэрию Копейска в марте 2017 года. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора области. Главой города он стал после того, как обострился конфликт между мэрией и депутатами. Можина планируется заменить 38-летним Андреем Фалейчиком. Ради этого чиновник расстался с министерством строительства области и занял 5 февраля должность замглавы Копейска по ЖКХ.
После 27 марта начнутся конкурсные процедуры, на что потребуется два с половиной месяца. Если обойдется без эксцессов, один из отобранных комиссией кандидатов будет утвержден главой города в июне.