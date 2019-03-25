Водителей Югры и Тюменской области предупредили об опасности

Автолюбителей ХМАО и Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на трассах регионов 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
«По прогнозам синоптиков, 26 марта на западе Ханты-Мансийского автономного округа и на юге Тюменской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя», — отметили в ведомстве. Специалисты рекомендовали не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров на дорогах. «Для исключения случаев наезда на пешеходов снижайте скорость вблизи пешеходных переходов», — говорится в сообщении.
В середине марта Уралуправтодор предупреждал жителей УрФО о неблагоприятных погодных условиях. Водителям рекомендовали не рисковать своей жизнью и здоровьем.