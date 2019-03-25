Рогозин: на Урале будут делать беспилотные медицинские трамваи

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) и компания «Инвитро» рассматривают проект создания беспилотного медицинского трамвая на мощностях Усть-Катавского вагонного завода (УКВЗ) в Челябинской области. Об этом заявил 25 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«УКВЗ передается в ОРКК, которая вместе с „Инвитро“ и формирует совместное предприятие. Сейчас дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения, в котором будет два-три вагона. Дальше мы проведем испытания, проведем маркетинг и посмотрим: если это пойдет, то почему бы и нет», — цитирует ТАСС главу госкорпорации.
Трамвай, в котором любой желающий может пройти минимальное медобследование, рассматривается также в беспилотном варианте, добавил Рогозин. «Инвитро», по его утверждению, уже выделило средства на производство первого такого вагона. В пресс-службе предприятия корреспонденту «URA.RU» ответили, что не располагают информацией о подобном трамвае.