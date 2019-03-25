Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 13:09
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Арест спортсменам продлен до 8 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Уголовное дело в отношении нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева направлено в суд, передает ТАСС.

Ранее Мамаеву и Кокорину продлили арест до 8 апреля. Под стражей находятся также младший брат Павла Мамаева — Кирилл и тренер Александр Протасовицкий. Все они обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. По данным следствия, они напали на сотрудника «Первого канала» у гостиницы «Пекин». Затем кафе на Большой Никитской они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Хулиганов заключили под арест. Им грозит до семи лет заключения.

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