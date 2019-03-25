Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело в отношении нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева направлено в суд, передает ТАСС.
Ранее Мамаеву и Кокорину продлили арест до 8 апреля. Под стражей находятся также младший брат Павла Мамаева — Кирилл и тренер Александр Протасовицкий. Все они обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Павел Мамаев, братья Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. По данным следствия, они напали на сотрудника «Первого канала» у гостиницы «Пекин». Затем кафе на Большой Никитской они напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Хулиганов заключили под арест. Им грозит до семи лет заключения.