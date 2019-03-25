В Екатеринбурге четвертая овощебаза попала под суд за миллионные долги по налогам

Екатеринбургская овощебаза №4 задолжала по налогам более 7,5 млн рублей. Межрайонная инспекция ФНС №24 по Свердловской области через арбитражный суд региона пытается взыскать крупную сумму со скандального предприятия.
Согласно электронной картотеке дел, иск от налоговиков «о взыскании обязательных платежей и санкций» поступил в арбитраж еще в феврале 2019-го. Затем суд принял заявление к производству: «Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 25 марта». Однако сегодня разбирательство было отложено до 6 мая.
Четвертая овощебаза — один из самых скандальных объектов Екатеринбурга, здесь часто происходят различные конфликты, дело доходит даже до стрельбы. Наблюдатели связывают объект с семьей бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который сейчас отбывает тюремный срок по статьям «Получение взятки», «Вымогательство» и «Подстрекательство к убийству». Считается, что сейчас овощебаза находится в ведении Елены Русиной.
Ранее в свердловский арбитраж поступил банкротный иск против предприятия. Администрация Екатеринбурга потребовала признать овощебазу неплатежеспособной из-за долга в 2,9 млн рублей.