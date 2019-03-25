У погибшего в российской колонии экс-охранника Кадырова изъяли внутренние органы

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 16:41
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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными колонии №6. Иковка. Курганская обл, заключенные, колония, зэки, ик-6
У родственников покойного арестанта есть вопросы к обстоятельствам его смертиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В теле погибшего во владимирской колонии экс-охранника первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюба Тунтуева не нашли почек и легких. Об этом сообщили родственники погибшего.

«На его теле имелись синяки, значит, его били перед смертью. Кроме того, экспертиза установила, что у него отсутствуют почки и легкие. Это тоже вызывает большие вопросы», — передает издание «Кавказский узел» слова родственника покойного.

Тунтуев был найден мертвым во владимирской колонии 12 марта. По заявлению УФСИН, арестант покончил с собой. В 2008 году экс-охранник Кадырова был осужден на 24 года за участие в бандформированиях, совершение теракта и нападение на российских военных.

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