Алексей Текслер оценил работу мэрии на «двойку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер остался крайне недоволен благоустройством Челябинска во время первой поездки по городу после назначения на должность. Глава региона объявил, что по итогам состоится заседание, на котором мэру Владимиру Елистратову придется объясняться, передает корреспондент «URA.RU».

Алексей Текслер свою первую поездку решил посветить скверам, местам, где горожане после потепления будут проводить много времени. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала такая площадка есть уже много лет. Но власти практически не уделяли ей внимания. Даже к приезду Алексея Текслера здесь не успели прибрать мусор, а растаявший снег заполнил проходы. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местные жители жаловались на разбитые дороги и междворовые проезды, на грязь и ларьки, которые не убирают, несмотря на предписания. «Жители отстояли сквер от застройки. кафе», — заверил Антипов (справа). Текслер заявил, что раз жители против, то здесь «не должно тут быть никакой застройки». Владимир Елистратов (слева) что-то записывал на бумагу. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отличие от Владимира Елистратова, вице-губернатор Сергей Шаль (на фото) записывал жалобы жителей на смартфон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация проследовала во двор, благоустроенный по программе «Городская среда». Там местный житель, пользуясь возможностью, пожаловался, что установлено много столбов освещения, они поработали неделю и больше не горят. Два раза мужчина писал властям. «Ответьте, когда будет свет? Сегодня к пяти часам к совещанию дайте ответ», — недовольно сказал Текслер в адрес Елистратова. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следом поехали в другой сквер — по проспекту Победы в районе дома №386, «б». Там тоже запланировано благоустройство. «Ну, хорошо, все красиво сделают. А дальше что с обслуживанием, опять все заметет снегом и коту под хвост?» — жестко спросил Алексей Текслер с Владимира Елистратова. «Будет в каждом районе специализированная организация…», — пытался робко отвечать мэр. «А у меня ощущение, что опять все будет плохо. Продумайте вопрос», — велел врио губернатора. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Далее чиновники проследовали в третий по счету сквер — на пере сечении улиц Молдавская и Захаренко. Оттуда отправились в экопарк и жилой комплекс «Александровский». Горожане пожаловались на экс-губернатора Бориса Дубровского, руководившего регионом пять лет. Алексей Текслер пожелал им удачи, а они в ответ: «Это вам удачи! Сделайте уже что-нибудь, а то мы уже пять лет терпим». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке Алексей Текслер вновь остановился пообщаться с горожанами. Это уже становится его отличительной особенностью. Предшественники отгородились от людей. Во многом из-за этого в регионе сменилась власть. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кортеж Алексея Текслера вернулся к зданию правительства. И тут он неожиданно вышел из машины и вместе с Владимиром Елистратовым отправился в сторону мэрии. В подземном переходе они остановились у киоска с шаурмой. Текслер показал на него Елистратову и удивился: «Я просто не представляю, куда смотрит Роспотребнадзор!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площади Революции Алексей Текслер провел небольшую пресс-конференцию. «Властям должно быть стыдно. Город выглядит серо, даже для начала весны. Центральные улицы выглядят непрезентабельно, про дворы и говорить нечего. Откровенно скажу, как замминистра энергетики я посетил много городов и миллионников. Челябинск должен выглядеть лучше. Темный город, надо много сделать, чтобы навести порядок. Глава города назначен, я пока никаких решений на этот счет не принял. Решения будут приниматься, исходя из того, как себя чиновники покажут. Оценка около „двойки“, но пока рано судить — посмотрим, что они сейчас сделают. Подрядчики, которых выбирает город, чтобы поддерживать его в порядке, с этим не справляются. Что касается выборов, говорить рано», — резюмировал врио губернатора. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После общения с прессой, Алексей Теслер в сопровождении Владимира Елистратова отправился пешком в мэрию. Там будет совещание за закрытыми дверями. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Низкий рейтинг экс-губернатора Бориса Дубровского стал одним из поводов его досрочной отставки. Главной причиной стало недовольство жителей областного центра. Из-за этого Дубровскому пришлось уволить непопулярного мэра Евгения Тефтелева. Однако губернатор назначил его своим замом, не решив проблему. Новым главой Челябинска избрали вечного зама Тефтелева — Владимира Елистратова.