Российским артистам запретят летать на гастроли бизнес-классом

Министерство культуры РФ изменило условия поддержки гастролей театров. Артисты будут летать на гастроли экономклассом. Исключение составят только худруки и народные артисты, за которыми оставят право совершать перелеты в бизнес-классе самолета. Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Новые правила начнут действовать уже в 2019 году.
«Пользоваться бизнес-классом теперь смогут только народные артисты и художественные руководители», — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры. Кроме того, согласно программе «Большие гастроли», теперь для каждой категории театров будут введены свои нормативы выплат за показ постановки на гастрольной площадке. Так, для подведомственных министерству театров, размер выплаты за спектакль составит не более 60% от валового сбора за представление. Детские театры смогут получить не более 70% от валового сбора.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение субсидировать авиаперевозки артистов, которые часто выезжают на гастроли. Об этом глава государства сообщил после жалобы художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева на дороговизну авиабилетов.