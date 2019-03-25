Уход Марчевского из цирка затянулся на несколько месяцев, но артист верит, что вернет свой пост Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в екатеринбургском цирке

Бывший директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский подал в Ленинский районный суд заявление из-за своего увольнения. Как стало известно «URA.RU», народный артист РСФСР требует от Росгосцирка восстановить его в должности. На вторник, 26 марта, назначено предварительное заседание по делу.

Анатолий Марчевский в беседе с «URA.RU» подтвердил свое присутствие на завтрашнем заседании. «Снятие меня с должности было незаконным и подготовленным преднамеренно. В моей деятельности не было никаких грубых нарушений, по которым можно было принимать решение об увольнении, самое большое — лишить премии, которая и так не давалась. Мои действия на посту директора были направлены на экономию», — сказал «URA.RU» Марчевский.

Однако нынешний директор цирка в Екатеринбурге Александр Авраменко готов поспорить со своим предшественником: «У меня возникают вопросы к данному судебному процессу, так как назначенная судья хорошо знакома Марчевскому. Она вела все его прошлые дела, начиная с развода и заканчивая рабочими выговорами в его сторону».

Смена власти в екатеринбургском цирке началась осенью 2018 года, процесс был инициирован руководством Росгосцирка. На защиту Марчевского встали свердловские общественники и артисты, однако это не помогло. В феврале Марчевского уволили по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей».