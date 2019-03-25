В ХМАО пожар, который не могли потушить три часа, произошел из-за интернет-провайдера

Крупный пожар в жилом доме на улице Чапаева в Нижневартовске, случившийся 12 февраля, произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в оборудовании интернет-провайдера «Метросеть». Об этом стало известно на совещании в городской мэрии 25 марта, передает корреспондент «URA.RU».
Представители отдела пожарного надзора ознакомили работников мэрии с результатами проведенного расследования и заключениями экспертиз. Теперь погорельцы могут обратиться с исками против интернет-провайдера в суд. «При обращении в частном порядке в суд будет установлена мера ответственности и виновность по возмещению ущерба при данном пожаре», — заявил руководитель ОНДПР по городу Нижневартовску ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Виталий Короткий.
Администрация Нижневартовска на восстановление кровли в пятиэтажке из резервного фонда выделила порядка семи с половиной миллионов рублей. В мэрии сейчас также рассматривается вопрос о подаче иска к «Метросети» для компенсации расходов. Нашлись у пожнадзора претензии к тому, как была проведена огнезащитная обработка конструктивов здания во время проведения капитального ремонта дома в 2017 году. Эти материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении подрядной организации.
Как ранее сообщало «URA.RU», 12 февраля в Нижневартовске произошел пожар в пятиэтажном доме. Ему была присвоена повышенная категория сложности. Огонь полыхал практически на всей площади кровли многоэтажки, пожар тушили более трех часов.