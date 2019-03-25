Скабеева отреагировала на лидерство в рейтинге затравленных медиаперсон

Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на то, что заняла первое место в рейтинге затравленных медиаперсон, составленный компанией «Крибрум». По словам телеведущей, травли со стороны пользователей Рунета она не замечает.
«Как победитель „рейтинга травли“, — ответственно заявляю: травли не замечаю», — написала Скабеева в своем telegram-канале. Она также добавила, что даже в лидерстве украинского «рейтинга травли» она нашла для себя положительный момент. «По последним опросам на Украине многие не прочь выбрать меня своим президентом», — уточнила Ольга Скабеева.
Российский блогер Илья Варламов, оказавший на десятой строчке рейтинга затравленных медиаперсон заявил, что на подобные исследования он не обращает внимания. «На различные высказывания я никак не реагирую. Мне приятно, что я вызываю какие-то эмоции у людей», — цитирует RT Варламова.
Ранее компания «Крибрум» провела исследование негативных комментариев в адрес российских медиаперсон. Согласно рейтингу, составленному компанией, больше всего нелестных комментариев от пользователей российского сегмента Интернета получает Ольга Скабеева (41% от общего количества комментариев, посвященных телеведущей). На втором месте рейтинга оказалась журналистка Маргарита Симоньян (35,1%). Тройку лидеров замкнула радикальная феминистка Белла Рапопорт (32,1%).