Уклонявшийся от армии глава Хакасии возглавил призывную комиссию

И это не первый скандал у молодого главы региона Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сформировал республиканскую призывную комиссию и стал ее председателем. Ранее стало известно, что глава региона не служил в армии и, по заявлению военкомата, числится уклонистом.

Постановление, которое подписал Коновалов, дает старт весенней призывной комиссии для молодых людей, родившихся в 1992—2001 годах. Этот же документ требует обеспечить проведение призыва, проверить правильность предоставления отсрочек и освобождения от прохождения военной службы. Республиканскому МВД также рекомендовано организовать «розыск лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу», передает агентство Regnum.

Ранее сообщалось, что Коновалов не только не служил в армии, но и числился уклонистом и находился в розыске. Данные предоставили в военкомате Красноярского края, в котором прописан 31-летний глава Республики. По заявлению военных, теперь чиновник может получить документ о зачислении в запас на основании того, что по достижении 27 лет не прошел службу по призыву, не имея на то законных оснований. Сам Коновалов называл обвинения «бредом», объясняя, что не служил из-за ограничения по здоровью, уточняет телеканал РЕН ТВ.

Коновалов возглавил Республику 15 ноября 2018 года. Состоит в партии КПРФ. Ранее сообщалось, что он выдал высшим чиновникам региона премии в размере 200-400 тысяч рублей. Позднее глава Хакасии заявил, что власти продолжат выплачивать премии, несмотря на непростую экономическую ситуацию в регионе.