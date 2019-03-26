В Минэнерго подсчитали, на сколько подорожает газ после внедрения системы учета

Внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей для населения на 5-10%. Это следует из письма Минэнерго в правительство РФ.
Согласно подсчетам специалистов, создание в России интеллектуальной системы учета топлива обойдется в 385 млрд рублей. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения, сообщают «Известия».
Интеллектуальная система учета газа, возможность внедрения которой сейчас прорабатывается, предполагает, что «умные» счетчики в квартирах будут дистанционно передавать данные в ресурсоснабжающие организации. В целом система аналогична интеллектуальному учету электроэнергии, повсеместное внедрение которой произойдет в 2022 году.
Правда, в отличии от учета электричества, система учета газа связана с гораздо большими трудностями. В частности, газовые счетчики более дорогие, чем электрические, а их установка, поверка и ремонт требуют беспрепятственного доступа специалистов в жилища граждан. Отдельной проблемой является источник финансирования для внедрения системы учета, однако она в любом случае отразится на тарифах для населения.
В настоящее время ПУГ обязаны устанавливать в владельцы частных домов, в которых газ может быть использован для отопления. По оценкам экспертов, счетчики есть у 98% таких потребителей.