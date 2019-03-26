«Открытая Россия» Ходорковского определилась с кандидатом на место депутата в Тюменской облдуме

Кандидат Никита Кифорук уже боролся за место депутата в городской думе, но в состав не попал Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Партия Перемен» будет бороться за место в Тюменской областной думе. Накануне в связи с переходом на работу в правительство Свердловской области Заксобрание покинул депутат Олег Чемезов. Свои претензии на освободившийся мандат заявил председатель тюменского регионального отделения «Партии Перемен» Никита Кифорук. Его выдвижение поддержала «Открытая Россия».

«Никита Кифорук проживает в Калининском округе. В прошлом году баллотировался в городскую думу, но не прошел. Он хорошо знает проблемы избирателей, на общественных началах решал проблемы в округе. Мы выступаем за демократические начинания, поэтому поддерживаем кандидата», — рассказал «URA.RU» координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук.

Он также заметил, что на место в облдуме внесистемная оппозиция не рассчитывает, но все же попробует побороться за мандат.

Единоросс Олег Чемезов прошел в облдуму как одномандатник по 19-му Калининскому округу Тюмени. Заявление политика о досрочном сложении полномочий будет принято на очередном заседании думы, которое назначено на 12 апреля, пишет РБК Тюмень. Довыборы пройдут в сентябре 2019 года, в единый день голосования. Политологи Тюмени отмечали, что за кресло в облдуме поборются оппозиционные представители.