Прежде чем внедрять систему «умных» газовых счетчиков в стране, необходимо подсчитать, какую сумму россияне уже переплатили за получаемые ресурсы. Иначе нововведение просто бойкотируют. Такое мнение «URA.RU» высказал сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский.
По его словам, в первую очередь следует провести детальный аудит: «Есть сведения, что граждане переплатили огромные средства за получаемые ресурсы. Однако их никто не вернул. Сейчас же на людей хотят взвалить новое бремя. Это неправильно: надо добиться возврата переплаченных средств и, возможно, направить их на финансирование новой системы», — пояснил Журавский.
Он предположил, что компенсировать затраты на установку новой системы государство вряд ли будет: «Все это очень напоминает аферу: сначала соберут миллиарды, а потом может оказаться, что система — неработоспособна». Эксперт не исключил, что новая инициатива обернется массовым бойкотом со стороны россиян.
Ранее было подсчитано, что создание интеллектуальной системы учета газа может обойтись в 385 миллиардов рублей. Как сообщили «Известия» со ссылкой на Минэнерго, новейшая система включает устанавливающиеся в квартирах «умные» счетчики с возможностью передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков.
В министерстве оценили стоимость интеллектуальных приборов учета газа примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку. Между тем обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей. Ожидается, что за все заплатит потребитель: расходы на счетчики либо включат в плату за сбытовые услуги, либо в тариф на транспортировку газа.