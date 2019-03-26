В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ вычислили и задержали мужчину, который 13 марта сообщил о минировании ТРЦ «Мегаполис» на улице 8 Марта. После задержания лжетеррорист заявил, что это была всего лишь неудачная шутка.
«Звонивший пригрозил устроить в торговом центре такой суперфейерверк, с каким еще на среднем Урале до этого не сталкивались. Потребовал выкуп, иначе грозил устроить апокалипсис. По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья», — рассказал «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
По словам Горелых, к угрозам в полиции отнеслись серьезно, из здания «Мегаполиса» эвакуировали 600 человек. Однако бомбу в ТРЦ не нашли.
Звонившим оказался неработающий 27-летний Андрей по кличке Лысый, ранее судимый за кражу и разбой житель микрорайона Химмаш. «Нового тюремного срока шутнику не избежать. „Мегаполис“ ему, как говорится, аукнется. Пусть не сомневается», — добавил Горелых.