Назначена дата суда по Кокорину и Мамаеву

Судебный процесс по делу нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева начнется 3 апреля.
«Уголовное дело было зарегистрировано 25 марта Пресненским районным судом. Суд начнет процесс 3 апреля», — сообщает RT.
Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов, которые произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года. По данным следствия, они напали на сотрудника «Первого канала» у гостиницы «Пекин», а затем в одном из кафе на Большой Никитской на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Хулиганов заключили под арест, который продлен до 8 апреля. Им грозит до семи лет заключения.