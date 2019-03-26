В Курганской области затягивается интрига с назначением главных следователя и полицейского

В Зауралье продолжают работать в статусе врио начальник следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области Дмитрий Цымбаленко и начальник регионального УМВД Андрей Шамин. Решение о важных назначениях до сих пор не приняты в московских главках силовых ведомств, сообщают источники «URA.RU».
«Оба курганца есть в списках претендентов на посты в своих ведомствах, однако окончательное решение до сих пор не принято», — сообщает инсайдер. По одной из версий, заминка связана с серией отставок силовиков на Северном Кавказе после коррупционных скандалов.
При этом, по словам сотрудников силовых ведомств, отсутствие ясности с руководством не способствует плодотворной работе. «Важные решения откладываются, потому что никто не хочет брать ответственность», — жалуются сотрудники.
Начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных в феврале получил повышение и уехал в Москву. Возглавлявший региональное управление СКР Петр Крупеня переехал в Псков, врио руководителя назначен его зам Дмитрий Цымбаленко. Также в самом начале 2019 года на повышение отправился прокурор области Игорь Ткачев, он в статусе заместителя генпрокурора будет работать в Дальневосточном федеральном округе. На должность нового прокурора Зауралья согласован Андрей Назаров из Башкирии, ожидается, что он приступит к обязанностям уже весной — после официального указа президента. На пенсию осенью 2018 года вышел руководитель заместителя УФСБ Дмитрий Сивак, его сменил Исмаил Раджабов.