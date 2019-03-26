Песков объяснил, почему нельзя сиюминутно закрыть «китовую тюрьму» в Приморье

Косатки и белухи, содержащиеся в так называемой «китовой тюрьме» Приморья, не могут быть выпущены сиюминутно. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, просто выпустить животных на волю — «значит, большую часть обречь на гибель». Он сослался на консенсус ученых РАН и экспертов учреждений Росрыболовства, которые посещали приморскую бухту Среднюю, исследовали состояние косаток и белух и ознакомились с условиями их содержания.
«Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания, — сообщил на ежедневном брифинге Дмитрий Песков. — Работа ведется, сиюминутное решение этого вопроса невозможно». По словам Пескова, проблема находится на контроле вице-премьера Гордеева, президенту Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными.
В спеццентре в бухте Средней Приморского края содержатся несколько десятков нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и белух. Зоозащитники прозвали базу «китовой тюрьмой». Ранее более 30 иностранных экспертов подписались под письмом Владимиру Путину, где выразили обеспокоенность состояние морских животных, содержащихся в неволе в бухте Средней. Эксперты утверждают, что животные находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться. После реабилитации ученые предлагают освободить млекопитающих.