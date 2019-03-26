Сергей Бердников рассказал Алексею Текслеру, как выполнятся поручение президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 26 марта приехал в Магнитогорск. Во втором по величине городе региона Текслер проверяет, как исполняется поручение президента РФ Владимира Путина по расселению дома, пострадавшего от взрыва газа, и осматривает социальные объекты. Встречать нового руководителя области приехала вся магнитогорская элита, а встреча с жильцами дома переросла в перепалку, передает корреспондент «URA.RU».

Первым объектом в повестке значился дом 164 на проспекте Карла Маркса, где рано утром 31 декабря от взрыва газа погибли 39 человек. Президент РФ Владимир Путин поручил властям региона обеспечить жильем всех, кто выжил и потерял квартиры, а также расселить тех, кто не хочет оставаться в уцелевших подъездах полуразрушенного дома. Одни хотят уехать как можно быстрее, другие не желают покидать родной дом. Все надеялись, что новый губернатор ответит на самые сложные вопросы.

Одним из совладельцев ТЦ является бизнесмен Олег Лакницкий. Бизнесмен не только не возражал против сноса своей собственности, но и заявил прессе, что готов бесплатно благоустроить территорию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорск Текслер прибыл вместе со своими замами Евгением Рединым, Сергеем Сушковым, Сергеем Шалем и Евгением Голицыным, министрами Алексеем Бобраковым и Татьяной Никитиной. Встречать Текслера приехала вся магнитогорская элита, в том числе с ММК. По данным «URA.RU», планировалось, что врио губернатора побывает и на ММК, но знакомство с металлургическим комбинатом отложили. Нет на месте председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, а именно он должен был провести экскурсию для врио губернатора.

На памятный стихийный мемориал приехали гендиректор ММК Павел Шиляев и его зам по внешним коммуникациям Владимир Руга, чтобы встретиться с новым губернатором. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но цветы к мемориалу Алексей Текслер возложил вместе с мэром Сергеем Бердниковым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После возложения цветов к мемориалу врио губернатора стал осматривать пострадавший дом. Представители ММК следовали за ним. Текслеру представили проект благоустройства территории возле дома. Затем в школе 14, где в дни трагедии располагался оперативный штаб, Текслер встретился с жильцами дома. Разговор получился непростым. Кто-то жаловался, что в доме жить все-таки опасно. Родственники погибших говорили, что не решен вопрос с выплатой компенсаций наследникам. Говорили, что не выплатили денег за поврежденные автомобили. Нередко слова переходили в рыдания, особенно когда вспоминали трагедию.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вы слышите нас, новый губернатор?» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаловались на бюрократические процедуры, требовали рассказать правду о том, что произошло с домом. «Вы слышите нас, будущий губернатор?» — закричал кто-то из зала. В итоге в зале началась перепалка, Текслеру и Бердникову пришлось всех успокаивать. Кто-то жаловался на то, что медики отказывают в помощи.

«Не все мне советовали с вами встречаться. Но я рад, что приехал. Надо общаться, пока на все вопросы не будут получены ответы, — признался Текслер жильцам, после чего обратился к мэру Бердникову. — Вам поручение не от меня, а от людей». Алексей Текслер также велел Евгению Редину остаться в Магнитогорске, чтобы разобраться с вопросами, касающимися медпомощи.

«Руководители области и комбината проработают все ваши вопросы. Я лично к вам ещё приеду, — заявил Текслер присутствующим. — Замы останутся здесь. Обещаю вникнуть во все вопросы, на которые сегодня нет ответов: имущество, автомобили… Я слышу крик души, и на него нужно отвечать». Потом врио губернатора подозвал своего заместителя Сергея Шаля и еще продолжил общаться с людьми.

Врио губернатора дал еще несколько жестких вводных своим подчиненным, оставил Бердникова с жильцами и уехал на другие объекты. По итогам встречи ему будет составлена большая докладная с указанием проблем и списком тех, кто за эти вопросы отвечает.

Алексей Текслер признался, что его отговаривали от встречи с жильцами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU