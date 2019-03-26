Японских школьников научат считать Курилы своей территорией

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 16:43
Размер текста
-
17
+
Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
Данные о спорных территориях обновили в связи с «курсом правительства на решительную защиту позиции Японии»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

Правительство Японии постановило указывать в учебниках обществоведения для 3-6 классов южные острова Курильской гряды «своими территориями». Об этом сообщает информагентство Kyodo.

«Ранее Южные Курилы называли „исконными территориями“ только в учебниках для старших классов. В связи с курсом правительства на решительную защиту позиции Японии в отношении территорий такую информацию внесли и в учебники обществоведения для 3-6 классов», — сообщает издание.

Кроме того, к своим землям японцы отнесли и острова Сенкаку и Такэсима, которые Япония пытается оспорить у Китая и Южной Кореи. Учебники с обновленными данными выдадут школьникам уже в следующем году.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного договора между странами на основе советско-японской декларации 1956 года, напоминает «Национальная служба новостей». В документе оговаривалась вероятность передачи Токио двух Курильских островов — Хабомаи и Шикотан. Как отмечает телеканал 360, в марте обе стороны решили засекретить содержание переговоров.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...