Японских школьников научат считать Курилы своей территорией

Правительство Японии постановило указывать в учебниках обществоведения для 3-6 классов южные острова Курильской гряды «своими территориями». Об этом сообщает информагентство Kyodo.
«Ранее Южные Курилы называли „исконными территориями“ только в учебниках для старших классов. В связи с курсом правительства на решительную защиту позиции Японии в отношении территорий такую информацию внесли и в учебники обществоведения для 3-6 классов», — сообщает издание.
Кроме того, к своим землям японцы отнесли и острова Сенкаку и Такэсима, которые Япония пытается оспорить у Китая и Южной Кореи. Учебники с обновленными данными выдадут школьникам уже в следующем году.
В конце 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного договора между странами на основе советско-японской декларации 1956 года, напоминает «Национальная служба новостей». В документе оговаривалась вероятность передачи Токио двух Курильских островов — Хабомаи и Шикотан. Как отмечает телеканал 360, в марте обе стороны решили засекретить содержание переговоров.