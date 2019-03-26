Шнуров объяснил, почему распустил «Ленинград»

«Ленинград» символизировал «эпоху застоя», которая подошла к концу, заявил Шнуров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил свое решение о роспуске коллектива. По словам эпатажного музыканта, период, который символизировала его группа, закончился.

«Я закрываю „Ленинград“, потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — цитирует РБК Шнурова. При этом музыкант не исключает вариант, что однажды группа вновь может вернуться на российскую сцену.

Ранее Сергей Шнуров объявил, что 2019 год станет последним в его творческой деятельности, напоминает «Утро.ру». Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Группа «Ленинград» была основана Сергеем Шнуровым в 1997 году. В 2008 году было объявлено о распаде коллектива, однако спустя два года «Ленинград» вновь вернулся на сцену.