Скандальный священник обрадовался вымиранию европейцев и предсказал судьбу россиян

Жители России выродятся в ближайшие десятилетия, поскольку воспринимают детей как обузу. Однако европейцы вымрут гораздо быстрее, заявил руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, протоиерей Дмитрий Смирнов.
«У нас рождаемость должна быть такой, как у наших мусульман дорогих. У большинства мужчин и женщин один ребенок. Многодетных семей только 3,5%. Мы спокойненько вымираем. Одно утешение, что Европа раньше [вымрет]. Трудно же деточек зачинать, вынашивать, кормить. Гораздо лучше в офисе сидеть», — сказал Смирнов в интервью телеканалу 360.
Также протоиерей подчеркнул, что сегодня в мире царят антисемейные настроения. Чтобы проблема не стала катастрофой, Смирнов предложил россиянам чаще ходить в церковь и рожать как можно больше детей.
Ранее Дмитрий Смирнов заявлял, что к 2050 году основным населением России станут арабы и кавказцы, напоминает агентство Nation News. По его словам, «русские закончатся» и уступят место тем нациям, которые считают деторождение главной жизненной целью. Его заявление вызвало бурный отклик у населения страны.