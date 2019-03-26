21 год тюрьмы и 500 млн штрафа: прокурор запросил наказание для экс-главы Коми Гайзера

Гайзер может провести в колонии более 20 лет Фото: Wikimedia.org

Прокурор запросил 21 год колонии общего режима для бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, которого обвиняют в коррупции. Гайзеру также грозит штраф в 500 млн рублей.

«Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года», — приводит РИА «Новости» слова прокурора.

Гайзер проходит обвиняемым по фактам организации преступного сообщества, мошенничества и взяток. По данным следствия, ему и его заместителям передавались денежные средства за установление максимально выгодных для компании тарифов на электро- и теплоэнергию.

Сумма причиненного государству ущерба Гайзером, а также его заместителем Алексеем Черновым и председателем Госсовета Коми Игорем Ковзелем, оценивается более чем в 3,5 млрд рублей. Следователи арестовали имущество экс-чиновников на эту же сумму. Вместе с ним были арестованы 16 человек — высших чиновников и крупнейших предпринимателей.