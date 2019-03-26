Саратовский митрополит объяснил, почему священники должны ездить на дорогих автомобилях

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 21:10
Размер текста
-
17
+
Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, мерседес бенц, вип авто, митрополит никодим
Дорогие машины — необходимый для священника атрибут, считает митрополит Саратовский и ВольскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорогие автомобили — средство передвижения, которое соответствует статусу священников. Так считает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин). Видеоролик с пресс-конференции священника опубликовал telegram-канал MDK.

«Автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Расходы себя оправдывают: это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если я буду ездить по дорогам на простом автомобиле, то от меня ничего не останется», — цитирует священнослужителя издание «Регион 64».

Митрополит Лонгин уточнил, что автомобиль «Тойота Камри», на которой он ездит, по его меркам не роскошная, а просто хорошая машина.

Ранее настоятель церкви в городе Болотное Новосибирской области навлек на себя гнев прихожан постоянными просьбами о «материальной помощи». Терпение у людей кончилось, когда батюшка попросил оплатить ему курсы вождения и купить машину.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...