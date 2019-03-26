Саратовский митрополит объяснил, почему священники должны ездить на дорогих автомобилях

Дорогие автомобили — средство передвижения, которое соответствует статусу священников. Так считает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин). Видеоролик с пресс-конференции священника опубликовал telegram-канал MDK.
«Автомобиль для меня не роскошь, а средство передвижения. Расходы себя оправдывают: это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если я буду ездить по дорогам на простом автомобиле, то от меня ничего не останется», — цитирует священнослужителя издание «Регион 64».
Митрополит Лонгин уточнил, что автомобиль «Тойота Камри», на которой он ездит, по его меркам не роскошная, а просто хорошая машина.
Ранее настоятель церкви в городе Болотное Новосибирской области навлек на себя гнев прихожан постоянными просьбами о «материальной помощи». Терпение у людей кончилось, когда батюшка попросил оплатить ему курсы вождения и купить машину.