Власти Ямала не смогли договориться с общественностью о судьбе музея

Судьбу музея ямальского писателя решить так и не удалось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде прошли общественные слушания о реорганизации музея-квартиры известного местного писателя и журналиста Леонида Лапцуя. Планировалось найти компромисс, который устроил бы руководство музея (планирует реорганизацию и расширение) и общественность (выступает против радикальных перемен). Однако решение найти не удалось.

Заведующая музеем-квартирой Лапцуя Ольга Приходько рассказала, что вместо общественных слушаний собравшимся показали презентацию проекта, который задумали руководители Музея имени Шемановского (в его состав входит и музей Лапцуя). Представители коренных народов высказались против проекта и всячески настаивали на том, чтобы сохранить музей в его первозданном состоянии с личными вещами Леонида Лапцуя.

Депутат Заксобрания Ямала и лидер организации «Ямал-Потомкам!» Эдуард Яунгад поделился, что было решено создать рабочую группу, которая должна изучить все высказанные на слушаниях претензии и предложения и определить будущее музея.

«В рабочую группу должны войти представители исполнительной власти, поскольку им принадлежит музей, а также депутаты и общественники, представители коренных народов Севера», — отметил парламентарий.

Ранее «URA.RU» уже рассказывало, что музей-квартиру Лапцуя в Салехарде собирались расширить, осовременить и переименовать в «Музей первых», чтобы привлечь новых посетителей. В новом формате собирались представить и историю друга и соседа Леонида Лапцуя известного на Ямале геолога Василия Подшибякина, а также историю супруги писателя, педагога и просветителя Елены Сусой. Идею встретили в штыки представители коренных народов Севера, к которым относился и сам писатель. На Ямале прошли митинги и одиночные пикеты в защиту музея-квартиры.