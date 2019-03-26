Тюменский аэропорт Рощино вновь ждет реконструкция

В Тюменской области идет проектирование второго терминала аэропорта Рощино. К 2023 году все работы должны быть завершены. О планах по реконструкции авиахаба рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на телеканале «Регион Тюмень».
«Разрабатывает проект федеральная компания „Новапорт“ (в ее управлении находится Рощино — прим. ред.). Планируется расширение действующего терминала. К 27 тыс. кв. метров достроят еще 17 тыс. кв. метров. Реконструкция будет проведена даже в действующем терминале. Через три года второй терминал должен быть в полной боевой готовности», — сказал Моор.
Он также заметил, что рядом с аэропортом проектируется гостиница. Финансовых показателей и подробностей проекта губернатор не раскрыл. Напомним, в январе 2017 года аэропорт Рощино был открыт после реконструкции.