25 марта 2019

Тюменский аэропорт Рощино вновь ждет реконструкция

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 21:23
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Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Строительные работы должны быть завершены к 2023 годуФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области идет проектирование второго терминала аэропорта Рощино. К 2023 году все работы должны быть завершены. О планах по реконструкции авиахаба рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира на телеканале «Регион Тюмень».

«Разрабатывает проект федеральная компания „Новапорт“ (в ее управлении находится Рощино — прим. ред.). Планируется расширение действующего терминала. К 27 тыс. кв. метров достроят еще 17 тыс. кв. метров. Реконструкция будет проведена даже в действующем терминале. Через три года второй терминал должен быть в полной боевой готовности», — сказал Моор.

Он также заметил, что рядом с аэропортом проектируется гостиница. Финансовых показателей и подробностей проекта губернатор не раскрыл. Напомним, в январе 2017 года аэропорт Рощино был открыт после реконструкции.

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