Алексей Текслер собирает элиту Челябинска

Алексей Текслер впервые выступит перед челябинскими элитами ФОТО: «URA.RU»

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер выступит с отчетом в Заксобрании области в апреле. Об этом сообщил «URA.RU» спикер ЗСО Владимир Мякуш.

«Отчет был назначен на март. Однако Алексей Текслер перенес его на апрель, чтобы лучше вникнуть во все процессы», — объяснил Владимир Мякуш.

В правительстве области уточнили, что отчет может быть перенесен даже на май. «Пока не обсуждалось ни место, ни формат», — добавил собеседник.

Губернатор по закону обязан в начале года выступить с отчетом о работе правительства за прошлый год. Экс-глава региона Борис Дубровский назначал свое выступление на 27 марта и по предложению своих профильных заместителей перенес мероприятие из ЗСО в театр драмы. Это должно было быть предвыборное выступление перед местными элитами — он намеревался баллотироваться на осенних выборах в случае поддержки своей кандидатуры в Кремле.

Примечательно, что Борис Дубровский был назначен врио губернатора 15 января 2014 года. Он должен был выступать с отчетом по итогам предыдущего года, во время которого регионом руководил Михаил Юревич. Мероприятие прошло в форме послания, на котором Дубровский озвучил Стратегию-2020, свой программный документ. Теперь в подобной ситуации оказался Алексей Текслер, назначенный врио губернатора 19 марта.