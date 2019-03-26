Вадим Дубичев провел встречу с депутатами думы Асбеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замруководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев провел встречу с депутатами думы Асбеста, которая не может собраться уже несколько месяцев и оказалась под угрозой роспуска. Как стало известно «URA.RU», ему удалось уговорить нескольких парламентариев отозвать свои подписи под требованием об отставке нынешнего председателя думы, коммуниста Андрея Самарина. Однако противники Самарина не намерены отступать и собираются обратиться за помощью к вице-губернатору Сергею Бидонько.

Отозвать свои подписи согласились пять депутатов из 11 — они ранее выступали за уход Самарина и за назначение на его должность асбестовского депутата-справедливоросса Сергея Ларионова. «Было заявление 11 депутатов (из 21-го — прим. ред.) о включении в повестку заседания пункта по переизбранию председателя. Это стало одной из причин, почему дума не может собраться уже длительное время — фракция коммунистов бойкотировала заседания, и дума оставалась без кворума», — рассказал «URA.RU» Дубичев.

По его словам, согласия пяти депутатов достаточно, чтобы пункт о смене председателя был исключен из повестки как «причина непримиримых разногласий». «Будем надеяться, что 28 марта заседание состоится, и мы будем двигаться дальше. Аппарат делает все, чтобы возобновилась нормальная работа», — сказал замруководителя администрации губернатора.

Коалиция коммунистов до сих пор бойкотировала заседания думы Асбеста, чтобы вопрос об отставке их однопартийца Самарина не мог быть рассмотрен. Депутат от КПРФ Наталья Крылова отмечала, что сохранение Самарина на посту спикера для партии принципиален.

Ларионов, которого хотят видеть в качестве спикера справедливороссы и единороссы, в разговоре с «URA.RU» отметил, что он и его сторонники выступают за сохранение действующего состава думы. «Нынешний председатель не способен погасить конфликт, на его счету ряд нарушений регламента, в том числе есть ситуации, подтвержденные судебными решениями, которые до сих пор не исполнены», — сказал Ларионов.

Депутат отметил, что ему и другим противникам Самарина уже удалось заручиться поддержкой вице-губернатора Бидонько, который лично приезжал в Асбест для улаживания конфликта. «Бидонько публично заявил, что председателем должен быть тот, кого поддерживает большинство. В этой связи сегодняшние события лично мне непонятны — несмотря на позицию Бидонько, сегодня представитель аппарата губернатора вышел с предложением отозвать требование об отставке спикера», — высказался Ларионов.

Вместе с другими представителями коалиции справедливороссов и единороссов он намерен направить Бидонько письмо с просьбой прокомментировать ситуацию и поддержать требование об отставке Самарина. «Он (Бидонько — прим.ред.) уже показал свою способность разрешать такие конфликты, в аналогичной ситуации в Среднеуральске после его визита утратившие поддержку депутатов председатель думы и глава города вынуждены были уйти в отставку, и сейчас там дума работает нормально», — заключил депутат думы Асбеста. Ожидается, что 28 марта Бидонько будет присутствовать на заседании муниципального органа.

Одним из депутатов, отозвавших свою подпись под требованием об отставке спикера думы, стал Виктор Давыдов. Он рассказал «URA.RU», что поступил так, потому что «не хочется конфликта с областной властью». «Необходимо развитие города, а не тяжбы „кто кого сильнее“. Надо приходить к конструктивной работе», — отметил Давыдов. Однако он все равно считает, что Самарин находится «не на своем месте» и областным властям нужно взять его «под контроль».