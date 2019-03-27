В результате ДТП пострадали припаркованные автомобили Фото: «Объявления Кетово», «ВК»

В селе Кетово Курганской области водитель автомобиля «Тойота» допустил столкновение с двумя припаркованными иномарками, пытаясь оторваться от преследовавших его сотрудников ГИБДД. Источники «URA.RU» заявляют, что за рулем находился сотрудник администрации Кетовского района, который называют «курганской Рублевкой».

Авария произошла еще в минувшие выходные. Информацию о ней очевидцы разместили в группе «Объявления Кетово» в соцсети «ВКонтакте», приложив фотографии и видеозапись. «Предположительно мужчина лет 45 был пьян и хотел договориться с сотрудниками ДПС, так как утверждал, что лично знаком с одним из них», — рассказал очевидец, решивший не раскрывать своего имени. При этом полицейский, якобы знакомый с водителем, пытался запретить свидетелям проводить видеосъемку.

«За рулем „Тойоты“ находился сотрудник районной администрации», — сообщил «URA.RU» информированный источник. Однако глава Кетовского района Владимир Архипов отрицает причастность своих подчиненных к данному ДТП. «Мы провели проверку. Информация о том, что за рулем был сотрудник администрации, не подтверждается», — заявил он корреспонденту агентства.

В пресс-службе регионального УМВД на запрос «URA.RU» сообщили, что в минувшие выходные в Зауралье проходила операция «Нетрезвый водитель». Водитель «Тойоты» не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. «Во время движения он допустил наезд на стоящие автомобили. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в ведомстве. Водитель отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За это ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. При этом фамилию водителя в полиции называть не стали.