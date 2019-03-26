Группа шестиклассниц в «Симпсонах» назвала себя «Bossy Riot» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В новом эпизоде американского мультсериала «Симпсоны» появились пародийные персонажи на российскую панк-группу Pussy Riot. Отрывок из серии опубликовала телекомпания Fox на своем Youtube-аккаунте. Получить оперативный комментарий от участниц группы Pussy Riot корреспонденту «URA.RU» не удалось, поскольку их телефоны оказались заблокированы.

«Bossy Riot снова попали в сводки новостей из-за вандализма», — говорится в анонсе новой серии. Ее главными героинями стали три шестиклассницы, создавшие феминистическое объединение Bossy Riot («Властный бунт») и желающие отменить школьный запрет на ношение сандалий. Надев на головы узнаваемые цветные балаклавы, школьницы учиняют беспорядки в кабинете директора и проводят протестные акции.

Ранее в «Симпсонах» была отсылка на уральского блогера Руслана Соколовского, напоминает телеканал 360. Так же, как и его российский прототип, главный герой сериала Гомер Симпсон играет в аналог игры Pokemon Go и ловит в церкви покемонов. Позже из-за этой серии Русская православная церковь призывала поднять возрастной ценз мультсериала из-за «пропаганды ложных моральных ценностей в подростковой среде».