В российских магазинах появится специальная еда для пенсионеров

Простые в приготовлении продукты с высокой пищевой ценностью пометят специальным знаком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специальные продукты для пожилых людей, обогащенные витаминами и не требующие особых усилий при приготовлении, могут в обозримом будущем появиться на прилавках магазинов. Разработкой рецептур «фастфуда для пенсионеров» уже занимается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания.

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» зафиксирована в «дорожной карте» Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, пишут «Известия». По данным издания, специальная еда для пенсионеров, должна обладать высокой пищевой ценностью, быть богатой макро- и микроэлементами и простой в приготовлении. «Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда, — рассказал изданию директор ФИЦ питания Виктор Тутельян. — От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами».

Между тем, эксперты по продовольственному рынку пока к идее относятся осторожно. Прежде всего — потому что продукты, рассчитанные на пожилых людей, должны быть доступны им по цене.

Еще одна сложность — реализация данных продуктов. Торговые сети заинтересованы в продажах продуктов с высокой маржой, а спецтовары для пенсионеров такими по определению быть не могут.

Кстати, это не первый случай, когда посредством продуктов власти хотят повлиять на здоровье россиян. Ранее, чтобы снизить число заболеваний щитовидной железы, Минздрав предлагал обяхательно иодировать поступающую в продажу соль.