СМИ: Абызов приехал в Россию на день рождения Дворковича

Один из влиятельных друзей «заманил» Абызова в Россию Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом в своем telegram-канале заявил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Абызов приехал в Россию на день рождения Аркадия Дворковича», — говорится в сообщении. «Царьград» также обращает внимание, что Михаила Абызова задержали 26 марта, в день рождения бывшего вице-премьера. Источники издания предполагают, что политик приехал специально для поздравления бывшего коллеги, которому исполнилось 47 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что обвиняемый в мошенничестве и создании преступного сообщества бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ. Спецслужба попросила одного из близких друзей бывшего политика «заманить» его на родину, убедив, что здесь его не будут преследовать силовики. Уточняется, что Абызова попросил приехать один из влиятельных людей.

Напомним, что экс-министра «Открытого правительства» задержали в Москве 26 марта по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей. Также ему предъявили обвинения в «создании организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере».