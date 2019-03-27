ФСБ «выманила» экс-министра Абызова из-за границы при помощи влиятельного человека

Абызова попросил приехать человек, которому тот доверял Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ. Бывшего российского политика, обвиняемого в мошенничестве и создании преступного сообщества, по просьбе силовиков попросил приехать человек, которому Абызов доверял.

«Его сюда „выманили“. Причем в этой операции был задействован и один из влиятельных людей», — уточняют «Известия» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, сотрудники ФСБ специально попросили одного из близких друзей Абызова позвать его в Россию. Человек, которому доверял экс-министр, должен был заверить Абызова, что на родине его не будут преследовать силовики.

Влиятельный знакомый в точности выполнил инструкции силовиков. «Он сказал ему, что „все нормально“», — уточняет издание. «Он (Абызов — прим.ред.) прилетел, никаких действий в свой адрес не увидел и успокоился. Во вторник его привезли в Следственный комитет», — резюмировал источник.

Источник также отметил, что силовики заинтересовались еще одним делом, с которым «косвенно связан» Абызов. Речь идет об уголовном деле о мошенничестве в сфере кредитования. Так, обанкротившаяся фирма «Группа Е4», подконтрольная компании RU-COM Абызова, должна «Альфа-банку» и кипрской Redeliaco Holdings Ltd более 33 млрд рублей.

Экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, напомним, задержали 26 марта в Москве. Его подозревают в афере на четыре млрд рублей. На следующий день ему предъявили обвинения в «создании организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере».