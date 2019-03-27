Югорский мэр стал самым молодым в стране и попал в книгу рекордов

Александр Старжинский, 24-летний глава администрации поселения Половинка (Кондинский район ХМАО) попал в «Книгу рекордов России» как самый молодой глава сельского поселения страны. Об этом 27 марта «URA.RU» сообщил сам Старжинский.
«Все началось с того, что я выиграл местные выборы и стал главой поселения. После кто-то из моих друзей отправил заявку на конкурс „Книги рекордов России“. Вчера мне позвонили и сообщили, что я стал победителем», — сообщает Старжинский. Также собеседник добавил, что имеет и более крупные политические амбиции, но говорить о них пока рано. «Сейчас много всего предстоит сделать в поселке. Если все будет получаться, то можно будет думать и о более высоком уровне», — резюмирует молодой мэр.
Отметим, Александр Старжинский 1994 года рождения в сентябре 2018 года одержал победу на местных выборах, обойдя бывшего главу поселка Александра Немзорова.