Крупнейший тюменский застройщик, ГК «ЭНКО», пересмотрел условия работы с риелторами. По новым правилам с 1 апреля агенты по недвижимости могут самостоятельно устанавливать процент комиссии за работу с клиентом. Но и брать деньги за услуги будут напрямую с покупателя. Ранее застройщик платил риелторам вознаграждение в размере 2 процентов за продажу квартиры в новостройке. Об этом «URA.RU» рассказали в компании застройщика.
«Изменение экономической ситуации на рынке недвижимости и введение эскроу-счетов, постоянно растущая стоимость строительных материалов повлекли за собой перестройку отношений с риелторами», — отметил коммерческий директор компании Андрей Скосырский. Официальное письмо агентствам недвижимости компания разослала 27 марта. В письме отмечается, что при покупке квартиры в новостройке через риелтора покупатель будет платить ему дополнительную комиссию, в то время как при покупке напрямую у застройщика никаких дополнительных расходов он не понесет.
Как ранее писало «URA.RU», ГК «ЭНКО» принадлежит Елене Низамовой, снохе первого заместителя тюменского губернатора Натальи Шевчик. Компания — крупнейший застройщик в Тюменской области, по версии Единого реестра застройщиков с портфелем строящегося жилья в 211 989 квадратных метров.
В Тюмени с начала года не утихает конфликт между риелторами и частью застройщиков. Причиной стало понижение комиссионных для агентств недвижимости. Ранее компания-застройщик «ТИС», «ПСК Дом» и «ИНКО и К» перешли на новую схему работы.