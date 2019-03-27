26 марта 2019
25 марта 2019

Компания снохи тюменского замгубернатора отказалась платить комиссию риелторам. Пострадают люди

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 14:09
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Это четвертая компания в Тюмени, которая пересмотрела условия работы с агентами по недвижимостиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший тюменский застройщик, ГК «ЭНКО», пересмотрел условия работы с риелторами. По новым правилам с 1 апреля агенты по недвижимости могут самостоятельно устанавливать процент комиссии за работу с клиентом. Но и брать деньги за услуги будут напрямую с покупателя. Ранее застройщик платил риелторам вознаграждение в размере 2 процентов за продажу квартиры в новостройке. Об этом «URA.RU» рассказали в компании застройщика.

«Изменение экономической ситуации на рынке недвижимости и введение эскроу-счетов, постоянно растущая стоимость строительных материалов повлекли за собой перестройку отношений с риелторами», — отметил коммерческий директор компании Андрей Скосырский. Официальное письмо агентствам недвижимости компания разослала 27 марта. В письме отмечается, что при покупке квартиры в новостройке через риелтора покупатель будет платить ему дополнительную комиссию, в то время как при покупке напрямую у застройщика никаких дополнительных расходов он не понесет.

Как ранее писало «URA.RU», ГК «ЭНКО» принадлежит Елене Низамовой, снохе первого заместителя тюменского губернатора Натальи Шевчик. Компания — крупнейший застройщик в Тюменской области, по версии Единого реестра застройщиков с портфелем строящегося жилья в 211 989 квадратных метров.

В Тюмени с начала года не утихает конфликт между риелторами и частью застройщиков. Причиной стало понижение комиссионных для агентств недвижимости. Ранее компания-застройщик «ТИС», «ПСК Дом» и «ИНКО и К» перешли на новую схему работы.

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