Прокуратура добивается реального срока для тюменского политика, осужденного за смертельное ДТП

Тюменский районный суд назначил дату пересмотра уголовного дела экс-спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшего по неосторожности смерть людей. Об этом сообщается в картотеке электронного правосудия. Прокуратура будет добиваться реального срока для Еремеева, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве.
Заседание назначено на 10:00, 11 апреля. Это уже второй пересмотр дела о смертельном ДТП. Прокуратура Тюменской области посчитала условный срок и денежный штраф слишком мягким наказанием и решила уже во второй раз обжаловать вердикт суда.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры подтвердили позицию ведомства в деле. «В связи с мягкостью назначенного наказания внесено апелляционное представление. Прокуратура изначально запрашивала три года в колонии-поселении, а ему назначили лишение свободы условно. Будем настаивать на том наказании, которое просили раньше», — сообщили в ведомстве.
Авария, из-за которой Еремеев пошел под суд, произошла 24 июня 2018 года. Экс-спикер, управляя Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу на Червишевском тракте, где столкнулся с автомобилем Toyota Avensis. При аварии погибли водитель и пассажир последней машины. У одного из погибших остались беременная жена и четверо детей. Еремеев признал вину и выплатил родственникам жертв аварии около трех миллионов рублей. 19 февраля Тюменский районный суд приговорил бывшего председателя гордумы Дмитрия Еремеева к трем годам условно и назначил штраф 160 тысяч рублей.