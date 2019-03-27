Суд арестовал экс-министра Абызова по делу об афере на 4 млрд

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества. Его отправили под арест на два месяца — до 25 мая, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
Бывшего министра «Открытого правительства» задержали в Москве 26 марта. Абызова подозревают в афере на четыре миллиарда рублей. Экс-министру предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. В СМИ ранее появились сведения, что для того, чтобы «выманить» Абызова из-за границы, сотрудники ФСБ якобы придумали хитрую уловку и даже подключили высокопоставленных друзей бывшего политика. Однако адвокат Абызова Александр Аснис перед заседанием заявил, что тот постоянно проживает в России, а летает за границу только по делам или в отпуск. «Все слухи, что он приехал откуда-то для решения каких-то вопросов, что его кто-то куда-то выманил — они не соответствуют действительности», — сказал адвокат.
Появлялась информация, что Абызов прибыл в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, в частности, об этом заявлял в своем telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Однако позже стало известно, что Дворкович, напротив, сейчас находится за границей.