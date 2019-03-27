26 марта 2019
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Вопрос о выборах челябинского губернатора отложили из-за Текслера

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 13:47
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей, цуканов николай
Алексей Текслер (слева) согласует с администрацией президента свое выдвижение на выборах губернатораФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы губернатора Челябинской области-2019

Заксобрание Челябинской области сняло с повестки и отложило рассмотрение поправок в закон о выборах губернатора, разрешающих участие самовыдвиженцев, для их согласования с врио главы региона Алексеем Текслером. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил после заседания спикер ЗСО Владимир Мякуш.

«Произошла смена губернатора. Вопрос касается выборов губернатора. Поэтому требуются дополнительные консультации и согласование с Алексеем Текслером. Даже на заседании профильного комитета были вопросы по поправкам. Поэтому решили перенести их рассмотрение», — сказал Владимир Мякуш.

По данным источника «URA.RU», Алексей Текслер улетел в Москву. В четверг в администрации президента он намерен согласовать позицию — баллотироваться как самовыдвиженец или как кандидат от «Единой России». Отвечая на такой вопрос корреспондента «URA.RU» во время объезда Челябинска, Алексей Текслер сказал: «Пока рано об этом говорить».

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