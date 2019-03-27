Вопрос о выборах челябинского губернатора отложили из-за Текслера

Заксобрание Челябинской области сняло с повестки и отложило рассмотрение поправок в закон о выборах губернатора, разрешающих участие самовыдвиженцев, для их согласования с врио главы региона Алексеем Текслером. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил после заседания спикер ЗСО Владимир Мякуш.
«Произошла смена губернатора. Вопрос касается выборов губернатора. Поэтому требуются дополнительные консультации и согласование с Алексеем Текслером. Даже на заседании профильного комитета были вопросы по поправкам. Поэтому решили перенести их рассмотрение», — сказал Владимир Мякуш.
По данным источника «URA.RU», Алексей Текслер улетел в Москву. В четверг в администрации президента он намерен согласовать позицию — баллотироваться как самовыдвиженец или как кандидат от «Единой России». Отвечая на такой вопрос корреспондента «URA.RU» во время объезда Челябинска, Алексей Текслер сказал: «Пока рано об этом говорить».