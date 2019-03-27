Новый глава Белгорода Юрий Галдун принял присягу под главную музыкальную тему из фантастической эпопеи «Звездные войны». Музыка играла во время его торжественного выхода на сцену.
«Когда новоизбранный мэр выходил сцену для присяги, в зале на несколько секунд неожиданно зазвучал саундтрек из „Звёздных войн“», — сообщает издание «Белпресса». Уточняется, что новоизбранный мэр, как и все присутствующие в зале, не обратил внимания на играющую музыку и не узнал, откуда она.
Прошлый белгородский мэр досрочно ушел с поста в январе. Нового главу города выбрали 26 марта. За Юрия Галдуна проголосовали единогласно: его кандидатуру поддержали 30 депутатов. Другие четыре бюллетеня были испорчены.