Суд решил судьбу депутата, подозреваемого во взятке бывшему вице-губернатору Зауралья

Депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян, подозреваемый в даче взятки бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову, останется под арестом еще на два месяца — до 28 мая. Решение об этом принято Курганским городским судом, передаёт корреспондент «URA.RU». При этом в суде неоднократно заявлялось, что Бабаян сотрудничает со следствием и помогает расследованию.
«Ходатайство следователя является обоснованным», — заявил судья Владимир Максимов. Он отметил, что не видит оснований для отмены ареста. Адвокат Бабаяна в начале заседания попросила приобщить к делу документы о состоянии здоровья подзащитного. «Неоднократно во время нахождения в СИЗО Бабаян обращался за медицинской помощью», — заявила она.
Сам Бабаян заявил, что деньги у него вымогали Ванюков и посредник — предприниматель Олег Пархаев. При этом он обратил внимание, что Пархаев сейчас находится на свободе. Адвокат просил смягчить меру пресечения на домашний арест или отпустить депутата под залог. При этом защитники Бабаяна неоднократно подтверждали тот факт, что взятка Ванюкову была.
Вместе с тем следователь заявил, что Бабаян подозревается в совершении тяжких преступлений, у него дома обнаружено огнестрельное оружие, неоднократно привлекался к административной ответственности. Следователь подтвердил, что изначально Бабаян отказывался от дачи показаний, однако сейчас активно сотрудничает со следствием.
Бабаян был задержан в конце ноября 2018 года. На следующий день его отправили в СИЗО. Позже стало известно, что в отношении Бабаяна в феврале возбуждено еще два уголовных дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). Впрочем, адвокат Бабаяна считает, что это лишь повод для следствия продлить арест, так как по данным фактам его подзащитный не допрашивался, обвинения ему до сих пор не предъявлено.