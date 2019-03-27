Кандидату в президенты Украины грозит тюрьма после встречи с Медведевым

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 15:56
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На кандидата в президенты Украины Юрия Бойко заведут уголовное дело за незаконное пересечение границыфото: стоп-кадр эфира телеканала «112 Украина»

На кандидата в президенты Украины Юрия Бойко заведут уголовное дело за визит в РФ и встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом на заседании украинского кабинета министров заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы», — цитирует РИА «Новости» украинского генерального прокурора. Как уточняет RT, вместе с Бойко обвиняется его спутник при поездке в Россию, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Юрий Бойко вместе с Виктором Медведчуком приехали в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером 22 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Во время визита они обсуждали вопросы о транзите российского газа, с которым возникли проблемы из-за «безумной политики» действующей украинской власти.

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