Кандидату в президенты Украины грозит тюрьма после встречи с Медведевым

На кандидата в президенты Украины Юрия Бойко заведут уголовное дело за визит в РФ и встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом на заседании украинского кабинета министров заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы», — цитирует РИА «Новости» украинского генерального прокурора. Как уточняет RT, вместе с Бойко обвиняется его спутник при поездке в Россию, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
Юрий Бойко вместе с Виктором Медведчуком приехали в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером 22 марта, напоминает «Национальная служба новостей». Во время визита они обсуждали вопросы о транзите российского газа, с которым возникли проблемы из-за «безумной политики» действующей украинской власти.