Преемником лидера местной ячейки ЛДПР Евгения Маркова в думе ХМАО может стать координатор окружного отделения партии Евгений Данников. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников. Между тем, одним из претендентов на это место числится лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Евгений Марков, который переходит в Госдуму (на место Владимира Сысоева — ныне вице-губернатора Тюменской области), получил мандат в региональном парламенте в 2016 году — он был в общей части окружного списка от ЛДПР, поэтому и выбирать его преемника будет сама партия из списка, в котором почти 60 человек. «Процентов на 90, что будет Евгений Данников. Он занимает пост координатора окружного отделения, и депутатский мандат, по факту, наконец-то введет его в окружную политику», — отмечает собеседник, знакомый с положением дел.
В окружном избиркоме отметили, что мандат может получить по решению партии любой из списка, но лидер партии Владимир Жириновский должен будет написать отказ от места депутата ХМАО, поскольку его фамилия была первой в перечне кандидатов от ЛДПР на выборах в окружную Думу в 2016 году. Сам Евгений Данников от комментариев отказался, сославшись на занятость. Отметим, что Марков также руководит фракцией ЛДПР в Думе ХМАО — этот пост, предположительно, займет окружной депутат Виктор Сысун.
Как ранее сообщало «URA.RU», Центральная избирательная комиссия России одобрила передачу вакантного мандата депутата Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову. Место в федеральном парламенте освободилось после перехода Владимира Сысоева на пост замгубернатора Тюменской области.