Регионы «тюменской матрешки» в Госдуме будет представлять новый депутат

Полномочия депутата Госдумы Марков получил на заседании ЦИК России Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Центральная избирательная комиссия России одобрила передачу вакантного мандата депутата Госдумы от ЛДПР Евгению Маркову. Место в нижней палате парламента страны освободилось после перехода Владимира Сысоева на пост замгубернатора Тюменской области. Решение было принято на заседании ЦИК 27 марта.

Вопрос о передаче мандата был первым в повестке заседания госоргана. Во время обсуждения решения члены ЦИК отметили, что передача депутатских полномочий от Владимира Сысоева к Евгению Маркову проходит в рамках очереди среди кандидатов от «этой региональной группы» («тюменская матрешка»). При этом докладчик уточнил, что Марков был третьим в списке, но «второй был исключен из списка кандидатов в 2018 году». На заседании члены ЦИК не назвали имя вышедшего из списка. В итоге решение о передаче депутатского мандата Маркову членами ЦИК было принято единогласно.

После сложения депутатских полномочий Сысоевым зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что у Центризбиркома есть две недели для передачи вакантного мандата. Основным претендентом на место Сысоева в Госдуме назывался именно глава фракции ЛДПР в думе ХМАО Евгений Марков.