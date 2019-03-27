Жители Нижнего Тагила потребовали отставки мэра и попросили вернуть Носова

В интернете появилась петиция с требованием отставки мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и возвращения на должность его предшественника Сергея Носова, который стал губернатором Магаданской области в сентябре прошлого года. Петицию распространяют через городские паблики в соцсетях.
«Пинаев не справляется со своими должностными обязанностями и город „умирает“ на глазах», — говорится в тексте петиции, опубликованной на портале change.org. Ее авторы заявляют о том, что дороги не ремонтируются «на должном уровне», а во время акций протеста против мусорной реформы около здания администрации Нижнего Тагила «мэр даже не соизволил выйти пообщаться с народом».
В петиции также утверждается, что долг города на данный момент составляет 700 млн рублей. «Просим вернуть предыдущего мэра С. К. Носова в Нижний Тагил на пост главы города!» — пишут авторы обращения. На данный момент петицию подписали 94 человека.
В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила «URA.RU» заявили, что информация, изложенная в петиции, не соответствует действительности. В прошлом году в городе был выполнен капремонт дорог на улицах Грибоедова, Победы, Космонавтов и Максима Горького. В 2019 году уже запланировано отремонтировать еще 24 дороги. «Кредиторская задолженность муниципалитета сформировалась за предыдущий период. Начиная со второй половины 2018 года проводятся мероприятия, направленные на снижение финансовой нагрузки. Эффективность предпринятых усилий можно подтвердить тем фактом, что кредиторская задолженность снизилась на 100 млн рублей», — рассказала начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова.