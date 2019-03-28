Власти Сургута планируют кормить чиновников тем же, что едят школьники. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал мэр города Вадим Шувалов.
«Я принял решение о том, что с 1 июля еду для работников администрации будет готовить то же предприятие, которое отвечает за школьные обеды. Соответствующие указания уже даны. Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме», — отметил глава Сургута.
Школьные обеды в Сургуте сейчас готовит муниципальный Комбинат школьного питания (КШП). В четверг там прошла экскурсия для чиновников, депутатов и горожан. Представитель гордумы Максим Слепов отметил, что Сургут — единственный в округе город, оставивший школьное питание в муниципальном управлении.«Все остальные в Югре приняли другое решение, а мы сохранили этот стратегическое предприятие. Мы прошли, можно сказать, с народным контролем — с родителями, с детьми. Посмотрели всю технологию, от поступления продуктов, полуфабрикатов до конечного продукта. Показали, насколько это здоровое питание, приготовленное на пару и с отсутствующими усилителями вкуса», — добавил народный избранник.
По неподтвержденным пока данным, контракт с КШП позволит также сэкономить несколько миллионов рублей. Точные цифры станут известны позднее.