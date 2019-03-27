Защита попросила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей

Защита экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного за аферу на четыре млрд рублей, просит освободить его за залог в один млрд рублей. По мнению адвокатов, такой суммы должно хватить, чтобы не смог скрыться или мешать следствию.
«Такая мера пресечения гарантирует, что он [Абызов] не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия», — передает слова одного из защитников экс-министра РИА «Новости». Как сообщает RT, также адвокаты предложили заключить его под домашний арест.
Также адвокаты Абызова пояснили, что за него готовы ручаться первые лица российской власти, бизнеса и культуры. В частности, в защиту экс-министра высказались руководитель «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова и актриса Чулпан Хаматова. Сам Михаил Абызов свою вину не признает, уточняет «Национальная служба новостей».
Михаила Абызова задержали в Москве 26 марта. Его подозревают в афере на четыре млрд рублей в сфере энергетики и создании организованного преступного сообщества. В случае, если вина экс-министра подтвердится, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.