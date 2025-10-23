Украина приостановила заполнение подземных хранилищ газа

Украина приостановила закачку газа в хранилища из-за ударов по энергосистеме Фото: Илья Московец © URA.RU

Украина приостановила заполнение подземных газовых хранилищ на фоне российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры и временного прекращения импортных поставок через Польшу. Об этом сообщает украинское издание со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы страны.

«22 октября запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 0,01%. Импорт через Польшу, ранее составлявший более 9 млн куб. м в сутки, был прекращен 20 октября из-за плановых работ по модернизации на границе двух стран» — передает издание «РБК-Украина». Согласно данным оператора ГТС, поставки газа через Польшу должны возобновиться 23 октября. В период с 23 по 25 октября объем импорта будет ограничен 6,48 млн куб. м в сутки.

Ранее министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о необходимости накопить минимум 13,2 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона. По данным Bloomberg, Украина может быть вынуждена закупить около 4,4 млрд куб. м газа на сумму почти €2 млрд из-за потери 60% внутренней добычи.

