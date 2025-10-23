Захарова пошутила о санкциях ЕС против ввоза птиц

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что в Евросоюз в новые пакеты санкций внесет запрет на транзит птиц и пересечение границ грунтовыми водами. Так она прокомментировала введение 19-го пакета европейских санкций, где ввели запрет на поставки в Россию живых растений.

«Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», — написала Захарова в своем telegram-канале .

19-й пакет санкций ЕС против России включает запрет на экспорт товаров на сумму более 40 миллиардов евро, в том числе каучука, минералов и керамики, а также ограничения против китайских и индийских компаний. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций, которые затронули более 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Новый пакет стал одним из ключевых вопросов на повестке ближайшего саммита ЕС.