Орбан раскрыл главную причину, почему конфликт на Украине еще не решен

В затягивании конфликта на Украине виноваты европейские страны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште. По его словам, боевые действия могли бы завершиться раньше, если бы Европа не мешала миротворческим инициативам.