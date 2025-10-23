Орбан раскрыл главную причину, почему конфликт на Украине еще не решен
Орбан уверен, что конфликт на Украине завершился бы раньше, если Европа этого хотела
В затягивании конфликта на Украине виноваты европейские страны. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Будапеште. По его словам, боевые действия могли бы завершиться раньше, если бы Европа не мешала миротворческим инициативам.
«Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Европа не препятствовала миротворческим усилиям», — заявил Орбан. Его слова приводит РИА Новости. Он также назвал те страны, входящие в «коалицию желающих», «желающими умирать за Украину».
